Carro cai em buraco aberto por obra na Avenida Nossa Senhora de Fátima

Veículo ficou preso em trecho com obras da Prefeitura de Americana, apesar da sinalização no local

Um Volkswagen Fox ficou com as rodas presas no buraco de uma obra realizada pela Prefeitura de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no início da noite desta terça-feira (31). Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o veículo foi retirado por um guincho.

Veículo ficou preso em buraco nesta terça-feira – Foto: Divulgação

No local, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) está removendo um radar de velocidade para fazer um acesso para a Rua Maria Joana Criveloni Abrahão, além de um conjunto de semáforos, na altura entre a Vila Israel e o Jardim Tripoli.

Além disso, também está sendo feito o remanejamento de uma boca de lobo no trecho.

No entanto, com relação ao acidente, a prefeitura informou que obra estava devidamente sinalizada pela Utransv desde o início dos trabalhos e, inclusive, a sinalização permanecia no local durante a chuva (que caiu minutos antes).

O diretor da Defesa Civil de Americana, João Miletta, relatou que houve 26,6 milímetros de chuva em apenas 35 minutos na cidade.