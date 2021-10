Carro bate em dois veículos estacionados e tomba na Av. Paschoal Ardito

17 out 2021 às 16:57 • Última atualização 17 out 2021 às 16:59

Um carro bateu em dois veículos estacionados e depois tombou na Avenida Paschoal Ardito, em Americana, na noite deste sábado (16). O motorista, de 56 anos, sofreu escoriações leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Acidente aconteceu por volta das 21h30 deste sábado (16) – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

A corporação não informou o que teria motivado o acidente. Quando os bombeiros chegaram ao local, o automóvel estava tombado. A equipe realizou o resgate da vítima e a transportou para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Os militares souberam da colisão com os outros dois veículos por meio de relatos. O acidente aconteceu por volta das 21h30, na altura do número 145. As informações são do Corpo de Bombeiros.