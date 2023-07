Carreta tomba em Americana e interdita tráfego nas avenidas Europa e Bandeirantes

Segundo a Gama, o motorista pulou do veículo pouco antes do acidente e não se feriu

2 Caminhão carregado com areia tombou na Avenida Europa, próximo ao cruzamento com a Avenida Bandeirantes - Foto: Mara Chimetto

Um caminhão carregado com areia tombou, na manhã desta quarta-feira (5), na Avenida Europa, em Americana, próximo ao cruzamento com a Avenida Bandeirantes. Por conta do acidente, o trânsito nas imediações foi interditado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão tombou por volta de 8h50. O motorista não ficou ferido. De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), o motorista do caminhão pulou do veículo durante o acidente.

Caminhão carregado com areia tombou na Avenida Europa, próximo ao cruzamento com a Avenida Bandeirantes – Foto: Júnior Guarnieri – Liberal

Ao LIBERAL, o motorista do caminhão Everaldo Bueno, de 49 anos, contou que perdeu o controle da direção e, por conta do peso da carga, a carreta tombou. Ele saiu da cidade de Santa Cruz da Conceição, próximo a Leme, para trazer o material a Americana.

“Não sei bem o que aconteceu, primeiro acidente em 18 anos de estrada. Eu perdi o controle do volante, pisei no freio e quando freei, a carga levou o caminhão a tombar”, relatou o caminhoneiro.

Por conta do acidente, o acesso da Rua Carioba para a Avenida Europa, na rotatória, foi bloqueado. O caminhão tombou em L, fechando as duas faixas da via. Até a publicação da reportagem, não havia previsão de liberação para o trânsito no local.

Colaborou Junior Guarnieri