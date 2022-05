Carreta tomba e interdita alça de acesso da Anhanguera para a SP-304

Carreta carregada com 74 toneladas de cana-de-açúcar deixava a Anhanguera para acessar Americana via Luiz de Queiroz

Uma carreta carregada com 74 toneladas de cana-de-açúcar tombou na alça de acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330) para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), na manhã desta terça-feira (24).

Por conta do acidente, há lentidão para os motoristas que trafegam pela Anhanguera, sentido interior, entre os km 119 e 124, aproximadamente, tanto na via marginal como na via expressa. Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), foi necessário interditar a alça de acesso para a SP-304.

Carreta tombada impede que motoristas acessem a SP-304 – Foto: Divulgação

De acordo com relatos do motorista do caminhão, ele sentiu a carga tombar e não conseguiu controlar o veículo quando se dirigia para acessar Americana pela Luiz de Queiroz. O condutor teve apenas ferimentos leves.

Equipes da CCR Autoban, concessionária que administra a via, estão no local para remover a carreta e realizar a limpeza da via.