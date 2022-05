Carreta tomba e causa lentidão na Rodovia Anhanguera em Americana

Caminhão estava carregado com vigas, que caíram ao chão; interdição da via causou lentidão

Uma carreta tombou na alça de acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330) em Americana, na manhã desta quarta-feira (18). Por conta do acidente, o trânsito ficou bastante lento, sentido interior.

Caminhão estava carregado com vigas de concreto e foi necessário interditar a faixa 2 de rolamento – Foto: Paula Nacasaki / O LIBERAL

Caminhão estava carregado com vigas de concreto e foi necessário interditar a faixa 2 de rolamento – Foto: Paula Nacasaki / O LIBERAL

Caminhão estava carregado com vigas de concreto e foi necessário interditar a faixa 2 de rolamento – Foto: Paula Nacasaki / O LIBERAL

Caminhão estava carregado com vigas de concreto e foi necessário interditar a faixa 2 de rolamento – Foto: Paula Nacasaki / O LIBERAL

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 7h, o motorista do caminhão dirigia na Anhanguera, sentido Americana quando, no acesso do km 120 para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), tombou.

O caminhão estava carregado com vigas de concreto que caíram ao chão com o tombamento. Por conta disso, foi necessário interditar a faixa 2 de rolamento para recolhimento do material.

Houve trânsito lento entre o km 120 e o km 125 até por volta de 8h20, quando a via foi liberada e o tráfego se normalizou. Ninguém se feriu, de acordo com a PMR.