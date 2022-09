Carreta da Mamografia realiza 270 exames em Americana

O veículo está estacionado na Praça Comendador Müller, no Centro - Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana

O Programa Estadual “Mulheres do Peito”, por meio da Carreta da Mamografia, já realizou 270 exames em cinco dias, desde a última terça-feira, 13, até o sábado, 17, em Americana. O veículo está estacionado na Praça Comendador Müller, no Centro, e vai permanecer no local para mais atendimentos até o próximo sábado, dia 24. Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

De acordo com a coordenação, dos procedimentos realizados até agora, oito foram em mulheres de 35 a 40 anos de idade; 28 entre 41 e 50 anos; 123 entre 51 e 60 anos; 103 entre 61 e 70 anos; e oito em mulheres com idades entre 71 e 80 anos.

Para realizar a mamografia, as mulheres interessadas devem retirar uma senha no local, já que o atendimento é feito por demanda espontânea.

A organização salienta que mulheres com idade entre 35 e 49 anos, e com 70 anos ou mais, devem levar cartão SUS, RG e pedido do exame, que poderá ser solicitado junto à enfermeira responsável pela UBS (Unidade Básica de Saúde). Já as mulheres com idade entre 50 e 69 anos, devem apresentar apenas o RG e cartão SUS, sem a necessidade de encaminhamento.