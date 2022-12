Carnês de IPTU serão enviados até 17 de janeiro em Americana

Imposto pode ser pago de uma vez só, com desconto, ou em até 12 vezes, sempre com vencimento no dia 20

Os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023 serão enviados aos imóveis de Americana até 17 de janeiro, conforme a prefeitura publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial do município.

Após essa data, caso não ocorra o recebimento, os contribuintes poderão retirar os carnês na Unidade de Arrecadação da prefeitura, no Paço Municipal (Avenida Brasil, 85, Centro), ou emiti-los pelo site (americana.sp.gov.br).

O imposto pode ser pago de uma vez só, com desconto, ou em até 12 vezes, sempre com vencimento no dia 20. A primeira parcela deverá ser paga já no primeiro mês do ano. Eventuais contestações contra o lançamento do IPTU deverão ser feitas até o fim de janeiro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O tributo terá um aumento médio de 14,13 % em relação a este ano. O reajuste, acima da inflação, foi proposto pela administração municipal e aprovado pela câmara em novembro.

O acréscimo varia de 13%, para residências classificadas como de baixa renda, até 18%, para imóveis comerciais acima de 90 m². De acordo com a Secretaria de Fazenda, até então havia uma defasagem média de 170% nos índices.