Carnês de IPTU começam a ser distribuídos em fevereiro em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste começará a distribuir os carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em fevereiro. A administração municipal informou que haverá apenas a correção pela inflação do período, que será de 3,85%. A previsão de arrecadação do imposto é de R$ 77 milhões.

O pagamento do tributo pode ser realizado em duas formas: à vista, em parcela única até o dia 20 de março, com desconto de 10%; ou de maneira parcelada, sem desconto, em 10 parcelas com vencimentos no dia 20 de cada mês, de março a dezembro.

Vários proprietários de imóveis são contemplados com a isenção total ou parcial do IPTU. Aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), pessoas com câncer, proprietários de terrenos para uso de atividades agrossilvipastoril e cidadãos com direito a alguma imunidade tributária.

O requerimento deve ser feito no site www.santabarbara.sp.gov.br. Neste endereço, o usuário deve clicar em “Cidadão” e depois em “Protocolo Abertura”, preencher os dados de identificação e informar qual tipo de isenção deseja pedir.

Dúvidas deverão ser esclarecidas por meio de contato no setor de protocolo da prefeitura, pelos telefones: (19) 3455-8239 / 8041 / 8036 / e 8039.