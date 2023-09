Carlinha: uma gata muito fiel

Gata Carlinha mora na Comunidade Santa Maria Domingas Mazzarello - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Seguindo os preceitos da santa salesiana que dá nome à Comunidade Santa Maria Domingas Mazzarello (“façamos o bem enquanto temos tempo”), a zeladora da igreja, Claudia Assis dos Santos Garcia, de 51 anos, acolheu uma gatinha de rua.

Fofa e muito dócil, Carlinha, nome dado à felina, ganhou o coração de Claudia e de boa parte da comunidade, que a abraçou com amor.

Segundo Claudia, a gatinha foi tão bem recebida que chegou a ser considerada por alguns padres que passaram ao longo de mais de dez anos pela igreja da Vila Mathiensen, uma das membros mais fieis, afinal, ela não costuma faltar em nenhuma celebração, seja missa, reunião ou casamento.

Apaixonada por animais, Claudia não sabe ao certo quantos anos a gatinha tem, porque quando ela apareceu já era adulta, embora se recorde bem de sua chegada à comunidade.

“Um dia estava aqui à tarde trabalhando e ela apareceu. Tadinha, estava toda descuidada, um pouco machucadinha, fiquei com pena, fui cuidando, dando comidinha, cativando e assim ela foi ficando. Na época, tinha um ponto de ônibus aqui na frente e as pessoas viam ela por aqui e traziam alimentos. Assim, foi se adaptando”, recorda.

Personalidade

Extremamente dócil, Carlinha vive atrás da zeladora e costuma recepcionar todos que chegam à igreja com simpatia e pedindo carinho.

“Quando eu venho pra cá, parece que ela sente e já fica na porta miando. É muito bonitinha e enquanto estou aqui fazendo meu trabalho ela fica andando atrás de mim. Se eu desço, ela desce brincando só pra eu poder correr atrás dela”, diverte-se Claudia, que diz conversar o tempo todo com a gata.

Gata Carlinha – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo ela, Carlinha entende. “Parece que ela fica prestando atenção em tudo que a gente está falando e se estiver falando dela para outra pessoa, ela sabe”, conta. Claudia diz que quando sai de férias, os frequentadores da igreja relatam que Carlinha fica miando durante as missas, como quem chama por ela. “Somos companheiras”.

Artes

Para Claudia, a gatinha foi mudando de personalidade ao longo do tempo, mas mesmo sendo um animal resgatado da rua, nunca foi arisca.

“Quando ela era mais jovem, tinha mais disposição para fazer as artes dela. Lembro de um dia que ela foi brincar com o padre no altar, cheguei a ficar apreensiva porque ela começou a subir na batina dele, mas no final foi uma cena muito engraçada”, confessa.

Mais comportada, atualmente, ela só não resiste às ornamentações de algumas celebrações, como os tapetes de casamentos ou o presépio do menino

Jesus

“Ela adora tecido, às vezes entra na caixinha de orações e mexe durante a missa e em outras oportunidades fica olhando o padre rezando, como se estivesse refletindo sobre a mensagem”.

Praticamente uma protagonista da comunidade, ela ama um carinho na cabeça e não dispensa um bom potinho de leite, só come ração e adora se deitar no colo dos fiéis durante as missas. “Como ela é muito boazinha, pede carinho e vai com todo mundo, não tem quem não goste dela”, pontua Claudia.

Cotidiano

Durante a semana, Claudia vai todos os dias, à tarde, na sede da igreja. Aos finais de semana, costuma dar uma passada. “Venho para ver como ela está. Ela tem muito medo de chuva, então passo para saber se está tudo bem.”

A zeladora explica que até pensou em levar Carlinha para casa, mas tem medo de ela não se adaptar. Além disso, para ela essa é a casa que o animal escolheu para viver.

“Todo mundo gosta muito dela, não quero privar a comunidade dessa convivência. Tem a vizinha aqui do lado que também costuma cuidar dela, então, se os padres que foram passando por aqui, sempre aceitaram a presença de Carlinha e ninguém nunca se incomodou, acho que esse é o lugar que Deus escolheu para ela estar”, finaliza.