Carga de pneus avaliada em R$ 560 mil é recuperada pela PM em Americana

Materiais foram roubados pela manhã, em Paulínia, quando empresa os transportava para o estado do Paraná

A PM (Polícia Militar) recuperou, na tarde desta quinta-feira (8), em Americana, uma carga de pneus que havia sido roubada durante a manhã, em Paulínia. Os pneus foram avaliados em R$ 560 mil, segundo a corporação.

Funcionários da transportadora inspecionando a carga recuperada – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O material estava dentro de um caminhão que foi encontrado estacionado um imóvel abandonado na Avenida Armando Salles de Oliveira. Esse veículo pertencia a uma transportadora que possui sede na Rodovia Anhanguera, em Americana.

Funcionários da empresa de transportes haviam carregado o caminhão, no início da manhã, com pneus da Goodyear – a carga teria como destino a cidade de Curitiba-PR. Durante o trajeto, em Paulínia, o motorista foi abordado por três indivíduos armados, que roubaram o veículo.

O crime aconteceu por volta das 7 horas desta quinta-feira, diz a polícia. O “cavalo” do caminhão foi abandonado em Limeira, próximo à empresa Suzano Papel e Celulose. O rastreador indicou que o veículo com os pneus estava em um imóvel da Avenida Armando Salles.

A PM foi acionada e encontrou a carga no local indicado. O proprietário do imóvel afirmou aos policiais que o terreno não estava sendo usado para nenhuma atividade comercial e que não sabia do ocorrido.

Os criminosos teriam danificado o portão de entrada para conseguir acessar o local e guardar a carga, ainda de acordo com policiais militares. Ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem e funcionários da transportadora estiveram no imóvel para reaver o caminhão e os pneus roubados.