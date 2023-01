Carga de energético avaliada em R$ 239 mil é recuperada em Americana

Uma carreta foi localizada pela PM com cerca de 23 mil latas da marca Monster, no bairro Werner Plaas

Uma carga roubada avaliada em R$ 239 mil foi localizada durante a madrugada deste sábado (14), no Werner Plaas, em Americana. Foram encontradas duas carretas, mas só uma delas estava carregada, com 23.040 latas de enérgico da marca Monster. Além dos veículos, foi encontrado um bloqueador de sinal.

A carga de 23.040 latas de energético foi avaliada em R$ 233 mil reais – Foto: Polícia Militar do Estado de São Paulo / Divulgação

A PM (Polícia Militar) foi acionada à 0h45 para verificar uma carga que, supostamente, tinha sido roubada. Uma equipe de patrulhamento indicou o possível endereço onde o carregamento estaria e indicou que uma van de Rio Claro na cor verde teria deixado o local minutos antes.

Chegando ao endereço, na Rua do Eletricista, 130, a equipe da PM encontrou o portão social de um galpão entreaberto. Dessa forma, foi possível localizar as duas carretas, sendo uma carregada com fardos do energético Monster e outra vazia, além de um bloqueador de sinal. Os veículos estavam com placas falsas.

Enquanto averiguavam o galpão, os militares foram informados pela equipe de monitoramento que uma van com as mesmas características relatadas transitava pelas redondezas do endereço. Depois de uma breve perseguição, os policiais abordaram o veículo na Avenida Bandeirantes, sentido Centro da cidade.

Dois suspeitos de 23 anos, um soldador e outro mecânico, foram abordados. Durante buscas no veículo, foram localizados oito fardos de energético da mesma carga. Nenhum item ilícito foi encontrado na revista pessoal dos envolvidos.

O soldador informou à equipe que, durante a fuga, descartou um celular, que não foi encontrado. Os dois foram presos em flagrante por roubo e permaneceram à disposição da Justiça.