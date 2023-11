A Caravana Iluminada da Coca-Cola passa por Americana neste sábado (18). Com início previsto para as 20h30, o trajeto partirá do Supermercado São Vicente da Rua João Bernestein, 630, no São Vito. A previsão é de que o percurso tenha uma hora e meia e termine na Rua Francisca Coral Chiquinho, no Jardim Terramérica.

Caravana de Natal da Coca-Cola em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A apresentação conta com cinco caminhões que carregam mensagens natalinas, ilusionismo e ambientes “instagramáveis”, como definiu a própria Coca-Cola. Além disso, haverá espaços de cenografia com a casa do Papai e da Mamãe Noel, assim como ativações envolvendo inteligência artificial.

Com o slogan “Desperte o Natal que Há em Você”, a edição deste ano da campanha tem como objetivo transmitir a mensagem de que todos podem resgatar e fortalecer a magia do Natal. Essa é a quinta vez consecutiva que a Caravana Iluminada passa pelo município.

Ao longo do trajeto, o comboio passará por pontos como Avenida Antônio Pinto Duarte, Avenida Bandeirantes, Avenida Brasil, Avenida Armando Salles de Oliveira e Avenida Gioconda Cibin. Confira o trajeto completo.

Sumaré

Outra cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) a receber a Caravana da Coca-Cola é Sumaré. Nesta segunda-feira (20), a ação passa pelo município a partir das 18h30, com início na sede da empresa, no bairro Jardim Aclimação. O percurso será finalizado na Rua Minas Gerais, em Nova Veneza.

A apresentação passará pelas regiões da Área Cura, Matão, Maria Antônia, Picerno, Centro e Nova Veneza. A prefeitura não divulgou uma estimativa para a duração do trajeto.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.