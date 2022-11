Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Americana nesta quinta-feira

Evento contará com cinco caminhões e terá uma hora e meia de duração; confira o trajeto a ser percorrido pela atração nesta quinta

A Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola passará por Americana nesta quinta-feira (17). O evento terá início na Avenida Antônio Pinto Duarte, às 20h30, com um comboio formado por cinco caminhões.

Essa será a 4ª edição da caravana na cidade. Neste ano, estarão presentes Papai e Mamãe Noel, em uma decoração com efeitos de neve, projeções e cenografias natalinas, além de um sistema de chuva de bolhas de sabão, que será gerado através de painéis de energia solar.

Trajeto da Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola em Americana começa às 20h30 desta quinta-feira – Foto: Arquivo / Liberal

Neste ano, a ação tem o intuito de transmitir uma mensagem de diversidade, com a condução da caravana sendo feita por duas mulheres, Izabel Aparecida Alves de Souza e Roselaine Manini Cassinelli.

Após dois anos, a organização do evento voltou a divulgar o trajeto para o público. Para as duas últimas edições, o itinerário não foi revelado, para evitar aglomerações e prevenir casos de Covid-19. Com início na Avenida Antônio Pinto Duarte e fim na Avenida Gioconda Cibin, o evento deverá ter uma hora e meia de duração.

Confira o trajeto:

Avenida Antônio Pinto Duarte

Avenida da Saúde

Avenida Paulista

Avenida Bandeirantes

Viaduto Amadeu Elias

Rua Rio Branco

Avenida Brasil

Avenida Iacanga

Avenida Gioconda Cibin

Além da diversidade, a sustentabilidade está presente na caravana, que terá o tema “O Natal Sempre Encontra o Caminho”, com a intenção é valorizar as relações humanas e o cuidado socioambiental. Um dos caminhões terá madeira reaproveitada de pallets e haverá também mensagens sobre preservar o meio ambiente.

Na sexta-feira (18), a Caravana Iluminada passará por Sumaré, às 19h. O evento terá início na Avenida Emílio Bosco e contará com as mesmas atrações de Americana, mas com dois trajetos diferentes.