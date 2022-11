Caravana da Coca-Cola atrai público pelas ruas de Americana

A Caravana de Natal da Coca-Cola atraiu o público em Americana na noite desta quinta-feira (17), com o comboio composto por caminhões com decoração temática por algumas da principais vias da cidade.

O repórter fotográfico Marcelo Rocha flagrou o começo do trajeto na Avenida Antônio Pinto Duarte, na entrada da cidade, próximo à rodoviária, que teve atraso – incialmente a previsão de início era para 20h30.

Nesta sexta-feira (18) a atração visita Sumaré, a partir das 19h, com saída do estacionamento da unidade do Arena Atacado da Avenida Emílio Bosco, na região do Matão.