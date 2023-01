Captura de escorpiões apresenta queda de 21% em Americana

Número passou de 18.274, em 2021, para 14.334 no ano passado; apesar de queda, reclamações envolvendo os animais persistem no município

A captura de escorpiões pela equipe do PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões) de Americana diminuiu 21% no ano passado, em comparação com 2021. O número passou de 18.274 para 14.334. Apesar da queda, as reclamações envolvendo esses animais peçonhentos persistem no município.

Recentemente, o vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) se reuniu com o diretor da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), Antônio Donizete Borges, para tentar encontrar uma solução para o aparecimento de grande quantidade de escorpiões na Praia Azul.

Número de capturas passou de 18.274, em 2021, para 14.334 no ano passado – Foto: Arquivo – O Liberal

Segundo o parlamentar, moradores têm reclamado que o descarte irregular de lixo e entulho têm contribuído para a proliferação de animais peçonhentos na região.

Em nota, a prefeitura informou que a equipe do PVCE executa uma rotina diária de atendimento, não só aos moradores da região da Praia Azul, mas a todas as solicitações feitas por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) e de outros canais oficiais.

As visitas da equipe têm como objetivo orientar os moradores quanto às medidas preventivas ao controle de acidentes e de infestação por escorpiões. Além disso, também é realizada periodicamente a captura noturna de escorpiões nos cemitérios municipais, bem como em outras áreas estratégicas de maior incidência desses animais no município.

Durante o ano de 2022, o município registrou 424 acidentes com escorpiões – Foto: Arquivo / Liberal

“Não há um fator que determine a quantidade capturada. Vários motivos podem aumentar ou diminuir o número de capturas, como a quantidade de alimento, quantidade de chuvas, intensidade de calor ou frio, entre outros”, afirma Antônio Jorge da Silva Gomes, coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde.

Segundo a Secretaria de Saúde, durante o ano de 2022, o município registrou 424 acidentes com escorpiões, 12 a mais que em 2021, quando o total chegou a 412.

A picada de escorpião é seguida de dor (moderada ou intensa) ou formigamento no local atingido. Em caso de acidente, a principal orientação é procurar imediatamente o pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, pois lá está disponível o soro antiescorpiônico para atender casos moderados e graves.