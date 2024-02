Captação de água é retomada após reparo de adutora rompida em Americana, informa DAE

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou que a captação de água bruta no Rio Piracicaba, que abastece a cidade, foi retomada por volta das 3h desta quarta-feira (21), após o reparo na adutora que havia se rompido na noite desta terça (20).

Segundo o departamento, as equipes da autarquia estão no local desde ontem e trabalharam durante toda a madrugada.

“O reparo tinha previsão de ser realizado em 15 horas, mas foi concluído na metade do tempo, o que deve diminuir o tempo de recuperação dos reservatórios e, consequentemente os problemas de abastecimento em toda a cidade”.

Com a retomada do bombeamento, a previsão é de que a situação do abastecimento seja normalizada até o final da tarde desta quarta-feira, com alguns pontos de intermitência ao longo das próximas 24h, informou o DAE.

Adutora de captação de água do Rio Piracicaba, em Americana, se rompeu – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Entenda o problema na captação

O problema foi constatado por volta das 18h30 desta terça. A captação da água é feita no Rio Piracicaba. A outorga do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) permite recolher 1,3 mil litros por segundo.

Essa água é levada até filtros que ficam nas ETAs (Estações de Tratamento de Água) da Vila Cordenonsi, onde a água é tratada antes de ser distribuída para a população.

Porém, com o rompimento do anel de vedação, foi necessário interromper a captação. Com isso, só estaria à disposição da autarquia a água que já está na adutora e que, provavelmente, seria insuficiente para abastecer toda a cidade até a conclusão do conserto. A previsão era de que o bombeamento possa ser retomado ao meio-dia desta quarta, mas foi antecipado.

O ponto de captação de água de Americana no Rio Piracicaba – Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

Ainda não há informações do que possa ter causado o rompimento. “Existe uma dificuldade grande principalmente em esvaziar o sistema, porque ele precisa estar seco para o reparo ser feito. Além disso, é um local de difícil acesso, com muitos parafusos. Estamos trabalhando à noite, o que deixa mais complexo ainda”, explicou a autarquia ao LIBERAL na noite desta terça-feira.

O departamento ainda pediu para que a população economize água e evite desperdícios até a normalização do abastecimento.

Essa é a segunda intervenção que será feita no sistema de captação em fevereiro deste ano e que deverá afetar a distribuição de água. No dia 7, o DAE realizou uma manutenção em um dos filtros da ETA 1, já que, segundo a autarquia, a comporta do equipamento, usada para a lavagem do filtro, havia sofrido danos.

Na oportunidade, foi necessário diminuir a vazão captada e a situação só foi normalizada na noite do dia 8. O problema constatado nesta terça, porém, é consideravelmente mais grave que o anterior.