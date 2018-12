Capivaras são resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em Americana

Duas capivaras foram recuperadas nesta terça-feira (11) em Americana pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram vistas por populares nos bairros Antônio Zanaga e Mário Covas.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

De acordo com informações dos bombeiros, eles foram chamados por volta das 11h para resgatarem uma capivara, que foi encontrada na Avenida Afonso Schimidt, no bairro Antônio Zanaga. Quando estavam trabalhando na captura do animal, precisaram abandonar a ocorrência para atender um chamado de incêndio de pequenas proporções em uma empresa no Jardim São Domingos. O estabelecimento estava fechado e ninguém se feriu. Depois de controlarem as chamas, retornaram para o Antônio Zanaga, resgataram o animal e o soltaram em um bosque no mesmo bairro.

No segundo resgate, por volta das 14h, os bombeiros foram acionados a resgatarem outra capivara no Mário Covas, na rua Francisco Carlos Maciel. Mais uma vez eles tiveram que interromper o trabalho para atender também a uma ocorrência de incêndio de pequenas proporções em uma indústria no Werner Plaas. Mais uma vez após controlarem as chamas, voltaram ao Mário Covas para concluir o resgate. A capivara foi solta em uma área de preservação permanente no mesmo bairro.

Imagens das capivaras perdidas nos bairros circularam pelas redes sociais e, em muitas, populares criticaram os bombeiros por não concluírem o resgate. Ao LIBERAL, a corporação esclareceu que foi necessário interromper o serviço para evitar prejuízos maiores nas ocorrências que ocorreram simultaneamente.