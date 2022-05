Capivaras morrem após serem atingidas por viatura da PM na SP-304

Cinco capivaras estavam na rodovia e duas foram atropeladas, policiais não se feriram – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Duas capivaras morreram na madrugada desta terça-feira (24) após serem atropeladas por uma viatura da PM (Polícia Militar) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana.

De acordo com informações da PM, por volta de 3h40, os militares seguiam com a viatura, modelo Renault Duster, sentido interior e o condutor não conseguiu frear a tempo para evitar o acidente.

Na via estavam cinco capivaras e duas foram atropeladas. Os animais morreram no local. Os PMs não se feriram e o carro teve pequenos danos, de acordo com a companhia.