Capivaras geram medo em motoristas na SP-304, em Americana

Capivaras têm aparecido no acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) para a Anhanguera (SP-330), em Americana, e causado medo em quem passa pelo local, além de reclamações. A gerente financeira Andrea Miano, 51, que transita pelo trecho todos os dias, disse ter visto pelo menos cinco animais mortos nos últimos dez dias, na lateral da pista.

Ela contou que, no último sábado, também se deparou com uma quantidade “enorme” de urubus, que estavam comendo uma capivara morta.

Animal morto na pista: motoristas relatam problema – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“A gente teve de parar o carro, porque senão ia atropelar os urubus. E ali o carro que vem da SP-304 não tem visão. Então, se tivesse um carro correndo atrás de mim, teria batido”, afirmou.

A reportagem esteve no local nesta quarta e viu restos de uma capivara numa rua paralela à Anhanguera. O animal estava no meio da via.

Procurado pelo LIBERAL, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) comunicou que “fará um reforço na sinalização da pista para alertar os usuários da presença de animais e intensificará a fiscalização in loco para o caso de ser necessária a solicitação para a remoção de animais da rodovia”.

A autarquia apontou que o trecho fica entre uma lagoa e uma fazenda, “ambos ambientes favoráveis à presença das capivaras”.

O departamento orienta que o motorista, caso se depare com algum animal solto, reduza a velocidade, não buzine e ligue para o DER pelo número 0800-055-5510, para que uma viatura vá ao local.