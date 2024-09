‘Cãominhada’ vai arrecadar fundos para compra de ração em Americana

Terceira edição do evento ocorre neste domingo, com concentração às 9h, no CCL; saiba como participar

Americana recebe neste domingo (22) a terceira edição da Patas em Movimento – Cãominhada, com concentração às 9h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). O evento é promovido pela Myourpet, com apoio do Grupo Liberal, e visa arrecadar fundos para compra de ração.

Última edição da Cãominhada arrecadou uma tonelada de ração – Foto: Divulgação

A inscrição deve ser feita por meio de um formulário, disponível neste link, e custa R$ 50. Ao se inscrever, o participante receberá uma camisa personalizada, bandana para o pet e petisco.

Todo o valor arrecadado será revertido em ração para a ONG (Organização Não Governamental) Meu Abrigo e para as protetoras de animais Alessandra de Almeida Nobre, conhecida como Tandinha, e Talita Costa.

O percurso será na Avenida Brasil. Os pets e seus tutores sairão do CCL pelo lado direito, farão a volta pelo primeiro retorno, passarão em frente ao restaurante Farol e atravessarão a via para retornarem ao CCL.

Segundo Carolina Olivatto de Melo, diretora comercial da Myourpet, a última edição do evento, realizada na sede do estabelecimento, arrecadou uma tonelada de ração para cachorros e gatos.

“A expectativa é repetir o sucesso da edição anterior. Esperamos que as pessoas colaborem com a aquisição dos kits para a nossa Cãominhada. Será uma oportunidade importante para ajudar na causa animal e passar mais tempo com os pets”, diz.

Na mesma manhã, paralelamente, haverá a 11ª Feira Pet de Americana no CCL. A Myourpet está como patrocinadora do evento.