Cantata do LIBERAL reforça tradição entre público e artistas

A tradição, para músicos e expectadores, marcou a segunda e última noite da edição de 2018 da Cantata Natalina do Grupo Liberal de Comunicação. Nesta quarta-feira, o evento contou com a apresentação do Coral Santo Antônio, que participa do espetáculo desde a sua primeira edição, há 21 anos.

“Nos apresentamos em todas as edições e queremos continuar assim. Os integrantes do coral gostam muito de participar e a recepção do público é sempre muito boa”, afirma o maestro do grupo, Luiz Sasseron. O coro conta com 25 músicos e completou, em 2018, 70 anos de existência.

Na plateia, a segunda noite da Cantata contou com uma expectadora que também participou das 21 edições do evento. A aposentada Maria Cecília Testa Pigato, desta vez, trouxe as vizinhas. “Eu venho sempre e gosto muito porque as músicas são sempre lindas. O ponto forte da Cantata é a tradição, que é mantida ano após ano”, considera.

Também se apresentou nesta quarta-feira, a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, que contou com a participação de alunos da Escola de Música Heitor Villa-Lobos, do Coro InCantus e da cantora lírica Rafaela Duria. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“É sempre muito bacana participar desta iniciativa do LIBERAL de levar a música para as pessoas. A presença e as reações do público são sempre muito marcantes para todos nós”, ressalta o maestro da banda municipal, Jair dos Santos.

O supervisor de ensino Laércio Bento, que frequenta a cantata há quatro anos, resumiu por que o evento faz parte da vida dos americanenses. “As crianças vêm pelo Papai Noel, os doces, a pipoca e o algodão doce; e os adultos, pela música. São apresentações que podem acontecer no Teatro Municipal, mas muita gente não consegue assistir por conta dos compromissos do dia a dia. Aqui, na rua, isso é possível”, explica.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, comemorou a participação dos alunos da escola de música. “O público prestigiou, como sempre. Ficamos muito felizes de trazer a banda municipal e contar com a participação dos alunos. Uma apresentação como essa serve de motivação para eles”, pontua.

Sobre o planejamento para 2019, ele diz que um terceiro dia de apresentações está em estudo. “Estamos vendo se conseguimos trazer a nossa orquestra. Tomara que seja possível”, completa.

1º dia

Um encontro de gerações marcou a primeira noite da 21ª edição da Cantata Natalina do Grupo Liberal de Comunicação, que contou com as apresentações da Orquestra Filarmônica do Senai e do Coral Italo-Brasileiro de Americana. A diversificação de idade presente nos grupos artísticos e na plateia comprovam o caráter universal e transformador que a música tem, segundo profissionais da área presentes.