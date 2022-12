Cantata do LIBERAL apresenta temas de filmes com a Orquestra Filarmônica do Senai

A Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana apresentou temas de filmes durante a terceira noite da Cantata do LIBERAL, nesta terça-feira. O evento foi gratuito e lotou o segundo piso do Welcome Center, na região central da cidade.

O regente assistente e arranjador da orquestra, Guilherme Mauad, destacou o repertório com músicas dos clássicos Star Wars, Jurassic Park e Avengers, entre outros, além dos temas de games, como Pokémon. “É uma excelente iniciativa para popularizar a orquestra”, destaca.

Evento teve a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai na noite desta terça, no Welcome – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, destacou a retomada da tradicional cantata após o período crítico da pandemia. “No passado era realizado na frente do jornal, mas devido ao período de chuvas, passou a ser realizado no Welcome, que é nosso parceiro. Ficou muito bacana e já temos um bom resultado com as apresentações lotadas”, diz.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), destaca que já vê a alegria novamente nos rostos das pessoas, depois da fase de isolamento da pandemia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Hoje, Americana começa sorrir novamente”, relata. “Importante destacar que o LIBERAL é um grupo que interage com a cidade de Americana, muito importante pelo tempo de vida e pela credibilidade que tem”, completa.

A Cantata do LIBERAL se encerra nesta quinta-feira, com a apresentação do Coral Ítalo-Brasileiro. O grupo traz ao público canções natalinas em português e em italiano, começando às 20h, novamente no piso superior do Welcome Center.