Cantata do LIBERAL anima público no Welcome Center

O primeiro dia da edição 2022 da Cantata do LIBERAL animou o público no Welcome Center, em Americana, na noite desta terça-feira. Enquanto a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi tocava, as pessoas presentes cantavam, especialmente os maiores sucessos. Houve momentos, inclusive, que crianças dançaram.

A cantata ainda voltará ao Welcome em outras três datas: nesta quinta-feira, com a apresentação da Banda Marcial do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial); no dia 20, com a Orquestra Filarmônica do Senai; e no dia 22, com o Coral Ítalo-Brasileiro. O evento começa sempre às 20h. A entrada é gratuita.

Nesta terça, a cantata reuniu pessoas de todas as idades, que curtiram um concerto de clássicos de Natal e músicas populares, tanto nacionais quanto internacionais.

Cantata de Natal ainda terá mais três dias com a presença de atrações musicais – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Quando o maestro já se despedia, não satisfeito, o público pediu bis, e o pedido foi atendido pela banda, que finalizou a apresentação com uma sequência de músicas de samba.

Esse se tornou o momento preferido do cozinheiro Luís Henrique Souza, de 56 anos. “O final foi espetacular”, destacou.

Acompanhado da família, ele afirmou que também estará presente nos outros dias de evento. “Foi sensacional. A gente gosta muito de música. Nós somos cristãos e eu canto em um quarteto. Então, onde tem música, a gente está correndo atrás”, declarou Luís Henrique, que assistiu à banda pela primeira vez.

“Nós somos de Campinas e nos mudamos para cá faz pouco tempo. Lemos no jornal de vocês que teria essa apresentação e viemos”, completou.

FIGURA CARIMBADA. A aposentada Jane da Silva, de 79 anos, contou que sempre comparece às cantatas do LIBERAL. “Achei muito bonito, gostei muito. A gente vem sempre quando tem, porque é bonito”, comentou.

Na apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, ela disse ter gostado, principalmente, das músicas de Natal. “Já está dando para entrar no clima de Natal.”

Assim como Luís Henrique, Jane também pretende marcar presença nas próximas apresentações. “Vamos aproveitar, até o fim do ano, tudo que tiver”, ressaltou.