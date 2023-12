Cantata de Natal do LIBERAL termina nesta sexta com a Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara

O Coral Vozes Especiais, do Instituto Pernas da Alegria, se apresentou nesta quinta-feira (21) na penúltima noite da tradicional Cantata de Natal do LIBERAL, na Praça de Alimentação do Shopping Welcome Center, no Bela Vista, em Americana.

O evento começou na última segunda e termina nesta sexta-feira (22) com a apresentação da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste.

Nesta quinta (21) foi a vez do Coral Vozes Especiais se apresentar – Foto: Claudeci Junior/Liberal

As apresentações são gratuitas e acontecem às 20 horas.

A abertura da temporada teve a Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que apresentou um repertório diversificado, incluindo músicas temáticas de Natal.

Entre as composições, destaca-se a trilha sonora do filme “Expresso Polar”, uma escolha tradicional para esta época festiva.