Cansados de acidentes, moradores pintam rotatória

Moradores do bairro São Domingos, em Americana, pintaram neste domingo (24), por conta própria, uma rotatória no cruzamento das ruas Irlanda e Hungria, local onde, segundo eles, diversos acidentes já foram registrados. Eles afirmam que Prefeitura de Americana já foi acionada em diversas oportunidades ao longo de vários anos, mas nada foi feito.

Foto: Divulgação

De acordo com uma moradora do bairro que optou por não ser identificada, o cruzamento em questão tem apenas sinalização de ‘pare’, o que não tem sido suficiente para evitar acidentes no local.

“Uma vez ou duas por semana tem acidente aqui na rua. As pessoas sobem e tem um ‘pare’ ali, mas o pessoal não para, só diminui a velocidade e segue. Agora, com a rotatória, é impressionante, todo mundo respeita e algumas pessoas que passaram por aqui agradeceram quando estavam pintando”, destacou a moradora.

As reportagem do LIBERAL entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana na noite deste domingo e foi informada de que a administração somente poderá se manifestar sobre o caso nesta segunda-feira (15).