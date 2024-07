Candidatos a prefeito em Americana vão poder gastar até R$ 1,6 mi na campanha

Definição do TSE foi publicada em portaria nesta sexta e valor é 30% maior do que na disputa de 2020; Sumaré tem o maior limite

Os candidatos que disputarão a Prefeitura de Americana nas eleições de 6 de outubro poderão gastar até R$ 1,6 milhão, definiu o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em portaria publicada nesta sexta-feira. Quem entrar na briga por uma vaga na câmara americanense, poderá ter despesas de até R$ 67,5 mil.

Eleições municipais estão marcadas para 6 de outubro – Foto: Arquivo_Liberal

De modo geral, as campanhas terão um limite de gastos 30% maior do que em 2020. Este aumento foi maior do que o registrado entre as eleições municipais de 2016 e 2020. Na época, o teto subiu 14%. Segundo o TSE, os valores são atualizados conforme o IPCA, índice da inflação medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em 2020, apenas dois dos nove candidatos à Prefeitura de Americana se aproximaram do limite, que na época era de R$ 1,2 milhão.

Rafael Macris, então no PSDB, e Maria Giovana Fortunato, que é pré-candidata novamente pelo PDT, declararam cerca de R$ 1,1 milhão em despesas. Chico Sardelli, que foi eleito pelo PV, declarou pouco mais de R$ 568 mil. Os outros seis candidatos tiveram despesas entre R$ 11 mil e R$ 142 mil.

Presidente do diretório municipal do PL, Franco Sardelli diz que o partido buscará investir os recursos de maneira “responsável e equilibrada.”

“Vamos focar na contratação de pessoal, por geração de emprego e renda na cidade. Teremos também investimento em material impresso e redes sociais com bom senso, de forma propositiva e que não se torne invasiva para as pessoas”, comentou.

Maria Giovana, que preside o PDT em Americana, também afirmou nesta sexta que o partido vai buscar uma “abordagem equilibrada.”

“Vamos utilizar recursos tanto online quanto offline, com um foco especial no diálogo direto com a população. Isso inclui a presença ativa nas redes sociais, mas também a valorização de conversas olho no olho, em encontros presenciais e ações comunitárias. A ideia é estar sempre próximo dos eleitores”, disse ao LIBERAL.

Americana, no entanto, não tem o maior teto na RPT (Região do Polo Têxtil). Cidade com o maior número de eleitores, Sumaré poderá ter campanhas majoritárias com despesas de até R$ 1,9 milhão. Pela primeira vez, em 2024, o município tem a possibilidade de uma disputa em segundo turno. Caso isso aconteça, os dois candidatos não poderão gastar mais do que R$ 777 mil.

RECURSOS. A maior parte dos gastos de campanha é bancada com dinheiro público, por repasses dos fundos eleitorais feitos aos partidos e destinados aos candidatos, que também podem se beneficiar de doações de pessoas físicas.

Todas as receitas e despesas devem ser declaradas à Justiça Eleitoral e ficam à disposição para consulta dos cidadãos, pela internet. Candidatos que gastam acima do limite previsto estão sujeitos a multas e outras sanções.

Convenções têm início neste sábado

A partir deste sábado até o dia 5 de agosto, os partidos que pretendam disputar as eleições municipais, em outubro, devem realizar as convenções partidárias para definir os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador.

Em Americana, os encontros devem ratificar ao menos dois nomes que já se colocaram como pré-candidatos: Chico Sardelli (PL), que tenta a reeleição, e Maria Giovana Fortunato (PDT), que disputa a prefeitura pela segunda vez.

O PDT de Americana realiza convenção no dia 27 de julho, pela manhã, onde deve fechar a candidatura de Giovana e os partidos que comporão a coligação.

Já o PL marcou encontro para 4 de agosto, também pela manhã, junto com legendas que devem ser parte do grupo que tentará reeleger Chico: PSD, PRD, Podemos, Agir e DC.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o PSD deve confirmar o nome do vereador Eliel Miranda como cabeça da chapa majoritária na próxima segunda.

O diretório municipal do PL, que busca a reeleição de Rafael Piovezan, se reúne na noite do dia 26 – o encontro deve reunir Republicanos, MDB, DC, PRD, Solidariedade, PP, Avante e Mobiliza, partidos que irão compor a coligação.

O União Brasil, do pré-candidato Dr. José, marcou convenção para 3 de agosto e deve ratificar o nome do médico, segundo mais votado nas eleições de 2020, ao lado dos partidos Agir, PMB, Podemos, PSDB e Cidadania.

Também no dia 3, o PT faz sua definição, que deve ter Luís Vanderlei Larguesa como cabeça.

Após a definição dos nomes, os partidos deverão pedir o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Colaborou Cristiani Azanha