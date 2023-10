Comissão Eleitoral teria divulgado em material oficial afixado nas sessões eleitorais o número errado do candidato

O candidato Pedro Gatti protocolou, nesta quarta-feira (4), um pedido de impugnação da eleição deste ano do Conselho Tutelar de Americana, realizada no último domingo (1º).

Segundo ele, houve erro na divulgação oficial do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente) do seu número de urna.

Pedro Gatti disse que seu prejuízo foi “imensurável” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O caso, inclusive, foi parar na polícia, com registro de um boletim de ocorrência pedido pelo candidato – que levou duas testemunhas, entre elas um fiscal da eleição.

Ao LIBERAL, Gatti contou que foi até as seguintes sessões de votação: Emef Paulo Freire (Parque Novo Mundo), Casa da Criança Tahira (Jardim Ipiranga), Ciep Profª. Philomena M. M. Rossetti (São Vito), Ciep Profª. Oniva de Moura Brizola (Zanaga) e Casa da Criança Araúna (Jardim dos Lírios).

Nestes locais, ao lado das entradas das sessões, havia folhas tamanho A4 com logotipos da Casa dos Conselhos e do CMDCA – portanto, documentos oficiais – que listavam os 13 candidatos com nome e número.

Porém, o número de urna de Gatti, que era 1002, estava escrito errado (1012) e pertencia à candidata Aline Martins da Silva, que recebeu 857 votos e se elegeu. Gatti teve 562 votos e ficou como suplente.

O candidato teria pedido para registrar em ata de ocorrência eleitoral e solicitou que os papéis fossem corrigidos, o que segundo ele não aconteceu.

Gatti acredita que o erro pode ter induzido as pessoas a votarem enganosamente em Aline.

“Os números são muito parecidos, quase homônimos, e isso confundiu o eleitor. Nós tivemos seis sessões com cédulas de papel, que o eleitor tinha de escrever o número. No Zanaga, por exemplo, foi onde tivemos mais votos. Eu acho que o prejuízo é imensurável”, comentou.

“Isso é passível de interrupção da eleição. A eleição deveria ter sido interrompida para verificação e correção. A Comissão Eleitoral se omitiu da responsabilidade de corrigir a irregularidade”, completou.

No pedido de impugnação, Gatti pede nova eleição. Caso o CMDCA julgue improcedente, o candidato pretende entrar com processo na Justiça.

RESPOSTA

Em nota, a Comissão Eleitoral disse que, no seu entendimento, não cabe impugnação, já que foram espalhados cartazes tamanho A3 com as informações corretas dos candidatos.

Embora tenha admitido o erro, a comissão alegou que a lista da folha A4 foi afixada “apenas para norteamento dos mesários”.

Além disso, ela argumentou que havia seis ou mais cartazes A3 nas salas, portanto “uma folha de A4 não levaria o eleitor a erro”.

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) terá a incumbência de dar um parecer quanto à procedência do pedido de impugnação. A Comissão Eleitoral disse que irá apresentar manifestação sobre o assunto.