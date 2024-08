Candidato a vice-prefeito de Americana sofre acidente na SP-304

Carro dirigido pelo pastor Aílton ficou danificado após acidente na SP-304 – Foto: Divulgação

O pastor Aílton Gonçalves Dias, candidato a vice-prefeito de Americana pelo PSB, sofreu um acidente de trânsito na noite deste domingo (25), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Apesar do susto, ele não se feriu.

O acidente ocorreu nas proximidades do quilômetro 127, no sentido Piracicaba, em trecho onde há acesso para Nova Odessa. O local é um dos pontos mais perigosos e com maior índice de acidentes da rodovia.

Ao LIBERAL, Aílton disse que voltava de um culto, por volta de 20h30, quando o carro que dirigia, um Renault Kwid, aquaplanou na pista e, na sequência, bateu em um guard-rail. O veículo teve danos na parte da frente e na lateral esquerda.

Ele detalhou ainda que, apesar de bastante avariado, o motor do veículo ainda estava funcionando e, por isso, conseguiu dirigir até a sua casa. Segundo Aílton, ele dirigiu até o bairro Jardim Terramérica, que fica a cerca de quatro quilômetros do acesso para Nova Odessa.

Apesar do susto, o pastor afirmou que está bem. Ele é candidato a vice-prefeito na chapa de Maria Giovana Fortunato (PDT).