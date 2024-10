Candidata não eleita é expulsa da sessão da Câmara de Americana após fazer gestos em imagens

Enquanto aparecia na transmissão oficial, Ana do Povo mostrou a bandeira do Brasil e gesticulou a letra "A" com as mãos

A candidata a vereadora não eleita Ana do Povo (PRD) foi expulsa da sessão da Câmara de Americana desta terça-feira (8), a primeira após as eleições. Nas imagens da transmissão do plenário, ela aparece tremulando uma bandeira do Brasil, gesticulando com as mãos. Ana recebeu 158 votos neste domingo (6).

Apesar de parecer um gesto que remete à cadeia, Ana do Povo diz que estava fazendo a letra “A”, de Americana. Em um primeiro momento, ela foi advertida pelo presidente da casa, Thiago Brochi (PL), que solicitou a retirada da candidata após nova advertência.

Ana do Povo, ao fundo, foi expulsa da sessão da Câmara de Americana após gestos – Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Americana

“Tem alguém no público fazendo gracinha. Estamos discutindo um assunto sério. Vou pedir a educação da pessoa porque, se persistir, vou ter que tirar do plenário. Está feita a advertência”, afirmou Brochi durante a sessão.

‘A’ de Americana

Ana, por outro lado, se defendeu. “É lógico que os ânimos ainda estão à flor da pele. Sentei na primeira cadeira, vi que estava aparecendo na TV e comecei a mostrar a minha bandeira e fazer o ‘A’, porque durante a minha campanha eu fiz o ‘A’ de Americana”, explicou.

“Acredito que ele (Brochi) tenha se incomodado por eu estar aparecendo no vídeo, só mostrando a minha bandeirinha, e ele pediu para eu me retirar. Ele dá a voz de poder, é o presidente em exercício. Então eu me retirei”, completou.

Enquanto era retirada pela Gama (Guarda Municipal de Americana), foram ouvidos aplausos pela decisão. Ana do Povo disse que nas próximas sessões irá sentar no fundo do plenário, sem aparecer na câmera. “Acho que não pode sorrir na sessão da câmara”, disse.

Outros presentes

Também estiveram presentes na sessão desta quinta os vereadores eleitos Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chavare (Republicanos) e Renan De Angelo (Podemos). O trio fará parte da casa a partir de 2025.