Campeão de multas, radar da Av. Nicolau João Abdalla está escondido atrás de árvores

Motoristas de Americana não conseguem ver com antecedência o equipamento de fiscalização instalado no sentido bairro-Centro

Prefeitura disse que local é um trecho com histórico de acidentes - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Radar com mais multas aplicadas em Americana no mês passado, o aparelho instalado no sentido bairro-Centro da Av. Nicolau João Abdalla está escondido atrás de árvores, numa curva, em uma descida onde os motoristas não conseguem vê-lo com antecedência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Há um radar em cada lado nessa via, perto do CDP (Centro de Detenção Provisória), com velocidade máxima permitida de 50 km/h. O equipamento do sentido bairro-Centro flagrou 3.410 infrações, enquanto o aparelho do lado contrário aplicou 2.274 multas, segundo a prefeitura. Existem placas de sinalização nos dois lados, com a indicação de que o local conta com fiscalização eletrônica.

“O radar opera de maneira regular e com a sinalização adequada”, comunicou a administração, em nota.

O Executivo apontou, ainda, que se trata de um trecho com histórico de acidentes, razão pela qual houve a instalação de radares no local. Os equipamentos começaram a funcionar em 2 de março.

“Os radares foram instalados nestes pontos após diversos testes e estudos, que levaram em consideração o número de acidentes registrados na via e o fato de se tratar de uma pista de mão dupla sem canteiro central. Entre 2021 e 2023, foram 47 acidentes, sendo dois com óbitos”, justificou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

REPERCUSSÃO. O problema de visualização, no entanto, gerou reclamações entre motoristas e repercutiu na câmara, na sessão desta terça-feira.

“O radar está escondido. Você não vê o radar”, disse o vereador Thiago Martins (PV). Ele fez um requerimento no qual pede à prefeitura o estudo completo que fundamentou a escolha dos locais para instalação de radares.

Conforme o LIBERAL mostrou nesta terça, os radares de trânsito de Americana registraram 7.920 multas por excesso de velocidade e avanço de sinal em março. Esse é o maior número mensal da série histórica – a prefeitura disponibiliza dados desde 2018 em seu site.

Cerca de 7,8 mil foram por excesso de velocidade, das quais 5.684 ficaram concentradas na Nicolau João Abdalla. “É algo que preocupa um pouco”, afirmou Martins.