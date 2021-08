Campanha pelo Agosto Dourado promove live com especialistas

Promovida pelo Rotary Club Americana-Integração, programação aborda benefícios e desafios do aleitamento

O Rotary Club Americana-Integração promove uma live nesta terça-feira (24), a partir das 19h30, visando a conscientização da campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno no Brasil. A transmissão será pelo Facebook do clube.

O tema da live será “Aleitamento materno e seus desafios”, com palestra da advogada de Americana, Fernanda Ugo Sarra, e de Sandra Regina Possobon, fonoaudióloga especialista em amamentação.

O objetivo da campanha é informar as pessoas sobre os benefícios do aleitamento materno, defende Tania de Oliveira de Moura, presidente do Rotary Club Americana-Integração.

“O leite materno tem todos os nutrientes e vitaminas necessárias para o corpo humano, vem perfeito, sem erros ou falhas. Também queremos mostrar a importância da família no apoio à amamentação, pois a mulher só consegue amamentar exclusivamente até o sexto mês se ela tiver apoio. O intuito é mostrar para as pessoas a importância, os benefícios e que precisamos estar todos unidos nessa força tarefa, para o bem de todos”, destacou.