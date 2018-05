Campanha do Agasalho do Senai arrecada 3.310 peças

A escola do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) “Professor João Batista Salles da Silva”, de Americana, encerrou no último dia 21 a edição 2018 da sua campanha do agasalho, que teve o tema “Faça um Inverno Mais Feliz”, arrecadando 3.310 peças de roupas para doação.

Foto: Senai / Divulgação

De acordo com a organização da campanha, as roupas arrecadadas serão distribuídas em instituições e entidades que atendem a população carente. Além do benefício aos mais necessitados, outro objetivo foi promover e desenvolver a cidadania com os alunos da escola.

Segundo o diretor da Unidade de Formação Profissional do Senai de Americana, Marcelo Virgilio, a arrecadação foi feita durante os meses de abril e maio por colaboradores e pelos próprios alunos. “O resultado reflete o tamanho do coração dos nossos alunos”, destacou o diretor.

A partir da próxima semana, o Senai deve iniciar a distribuição das peças arrecadadas para as instituições beneficentes do município.