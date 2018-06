Campanha do Agasalho 2018 recebe doações de banco

A Campanha do Agasalho 2018, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana, recebeu na manhã de terça-feira (12) cerca de mais 500 peças entre agasalhos e calçados, todas arrecadadas nas seis agências do banco Santander na cidade desde o mês de abril.

A presidente do Fundo Social, Maine Najar, recebeu o superintendente executivo de rede, Franco Luigi Fasoli, a superintendente regional Gorete Fagundes, além de gerentes e outros funcionários das agências para a entrega das doações. Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

Segundo Maine, a arrecadação, triagem e distribuição são feitas simultaneamente e já foram entregues, desde o início da campanha, mais de 30 mil peças. Ela agradeceu as doações recebidas.

“Quero agradecer ao banco Santander que sempre está apoiando o Fundo Social, sempre parceiro das nossas ações. Desde o início eles estão com a gente, desde 16 de abril na nossa campanha do agasalho”, destacou a presidente do Fundo Social.

Ela também falou sobre a importância de iniciar a campanha antes do frio começar para que a entrega dos agasalhos seja mais eficiente.

A superintendente regional do banco explicou a escolha do Fundo Social de Solidariedade de Americana para recebimento das doações. “Pelo trabalho que a gente vê sendo realizado pela Maine e toda equipe, algo muito transparente, que temos a certeza de que a doação vai chegar a quem realmente precisa. Sabemos da credibilidade das ações do Fundo Social e confiamos 100% neste trabalho”, afirmou Gorete.

Durante a visita, os representantes das agências Santander conheceram as dependências do Fundo Social e sobre as ações realizadas. Já ficou definida a próxima parceria com a instituição bancária, que deve arrecadar latas de leite Pediasure.

Ajuda

O Fundo Social de Solidariedade de Americana está precisando de voluntários para ajudar na triagem de agasalhos e alimentos para doação. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 3405-4772 ou no endereço: Rua Antonio Frezzarim, 412, no bairro Jardim São Paulo.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.