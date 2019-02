Campanha divulga coleta seletiva e ecopontos

O Programa de Coleta Seletiva da Prefeitura de Americana lançou nesta semana uma campanha para divulgar o trabalho da coleta seletiva de materiais recicláveis e da disponibilidade de ecopontos no município. O objetivo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos é conscientizar os moradores sobre o descarte correto dos materiais e informar sobre o funcionamento dos seis ecopontos que recebem diversos tipos de resíduos.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A equipe da coleta seletiva está percorrendo as praças e principais avenidas da cidade para divulgar o trabalho e promover a conscientização por meio de faixas explicativas.

“Cada um pode ajudar a manter a cidade limpa e fazer a sua parte para evitar o acúmulo de lixo nas ruas, que acaba causando transtornos, doenças, que afetam toda a população”, disse o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Atualmente, a cidade conta com ecopontos nas seguintes regiões:

– Jardim dos Lírios (Rua Siriemas, próximo à Garagem Municipal)

– Jardim Bertoni (Avenida Roma, esquina com Rua Madri)

– Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa)

– Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209)

– Praia Azul (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal)

– Catharina Zanaga (Rua Carmine Feola, 1.327).

Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, e domingo, das 8 às 12 horas.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.