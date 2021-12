Campanha de vacinação busca por mais de 40 mil faltosos em Americana e Santa Bárbara

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste fazem um alerta aos 43.222 faltosos que faltam completar o esquema vacinal contra a Covid-19, entre a aplicação da segunda e da terceira dose. As administrações vão aderir a campanha estadual que buscas pelos faltosos, que se inicia nesta quarta-feira (1º) e segue até 10 de dezembro em todo o Estado de São Paulo.

Apesar da campanha ser estadual, as prefeituras de Americana e Santa Bárbara já fazem o trabalho em busca desse público. A campanha segue sob orientações da Secretaria de Estado da Saúde para incentivar a população dos municípios a completar o esquema vacinal e também receber a dose adicional antes das festas de final de ano.

Em Americana, 20.628 pessoas estão atrasadas para tomar a 2ª dose, sendo 3.664 pessoas que receberam AstraZeneca, 4.627 para a Coronavac e 12.337 para a Pfizer. Quanto a dose de reforço, a Vigilância Epidemiológica informou que o sistema não está gerando relatório corretamente e que não há, nesse momento, como estipular a quantidade.

Já em Santa Bárbara, 14.558 pessoas estão com a segunda dose em atraso e 8.006 pessoas já se encontram em condições para receber a dose adicional.

No estado, 3,9 milhões de pessoas ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina. A secretaria ainda informou que a partir desta quarta-feira (1º), quem completou o esquema vacinal até julho poderá receber a dose de reforço.

Questionada sobre as ações para a campanha, Americana diz que o município vem se utilizando do aparato midiático para sensibilizar as pessoas, além de se utilizar de chamadas telefônicas para convocar os moradores que ainda precisam completar o esquema vacinal.

No município barbarense, a prefeitura diz que tem intensificado a busca por faltosos por meio de contato telefônico, em que as equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) tem convocado a população para comparecer em um ponto de vacinação e completar a imunização.

Aos sábados, Santa Bárbara também já vem aplicando primeira e segunda doses, além de dose adicional para os grupos inseridos na campanha, inclusive em postos volantes, como o Tivoli Shopping. No último sábado (27) uma equipe da Secretaria de Saúde esteve no local abordando a população. Na ocasião, foram aplicadas 386 doses, sendo 279 de segunda dose.

Alerta Ômicron

Três casos da variante Ômicron do coronavírus já foram confirmados em São Paulo. A situação fez com que o governador João Doria (PSDB) solicitasse novo parecer técnico ao Comitê Científico do Estado sobre a liberação do uso de máscaras em locais abertos. A flexibilização da medida estava prevista para entrar em vigor no próximo dia 11.

O conselheiro da Casa Branca para infectologia Anthony Fauci afirmou nesta terça-feira (30) que, ainda que a variante Ômicron possa ter uma capacidade maior de escapar das vacinas contra a Covid-19, algo que ocorreu com outras mutações, os imunizantes devem seguir reduzindo quadros graves da doença.

Em coletiva de imprensa sobre a pandemia, o especialista indicou que é “razoável” acreditar que haverá algum grau de proteção com as doses que vem sendo aplicadas, e que as mesmas tendem a ser eficazes para evitar hospitalizações.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti