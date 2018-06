Campanha arrecada fraldas para o Lar dos Velhinhos

Escoteiros do grupo Dragões da Terra participam neste sábado de uma campanha para arrecadação de fraldas geriátricas para o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo. Eles estarão no supermercado São Vicente do São Vito, das 9 às 21 horas. Interessados em colaborar podem contribuir com qualquer quantidade do produto.

Foto: Facebook / Reprodução

O grupo Dragões da Terra foi criado em Americana no início deste ano e essa será sua primeira campanha voluntária. Segundo Rodrigo Capozzi, diretor presidente, o objetivo de iniciativas como a de hoje é despertar nas crianças e jovens o respeito e o cuidado com o próximo.

O escotismo é um movimento voluntário voltado para os jovens de 6 a 21 anos. No próximo sábado, o Dragões da Terra participará de atividade voltada ao meio ambiente, promovendo um mutirão para limpeza do córrego da Vila Jones.

O grupo é integrado por 60 pessoas e está aberto a novos membros. As reuniões acontecem aos sábados na Praça de Esportes da Vila Jones, em espaço autorizado pela Secretaria de Esportes de Americana em caráter provisório. Mais informações pelo telefone 98184-2215.