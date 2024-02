Ação foi divulgada nesta quarta-feira pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)

Padre Johnny Artur dos Santos, Pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Zanaga - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Campanha da Fraternidade 2024, com o tema “Fraternidade e Amizade Social”, foi divulgada nesta Quarta-feira de Cinzas pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

O padre Johnny Artur dos Santos, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Zanaga, em Americana destaca que a proposta é fomentar a reconciliação e união das pessoas.

“Esse objetivo nos desafia a superar a cultura da indiferença para com os outros, que nos torna como que portadores do mal da cegueira, da insensibilidade, nos proporcionando uma atitude de descaso diante das necessidades alheias”, explica.

Com relação à polarização de extremos na política, o pároco pondera que a verdadeira reconciliação alcança-se de maneira proativa.

“O esforço árduo para superar o que nos divide, sem perder a identidade de cada um, pressupõe que em todos permaneça vivo um sentimento essencial de pertença”, completa o sacerdote.

Para Kleber Fernandes Danelon, coordenador da Região Pastoral Santa Bárbara e pároco da paróquia Imaculada Conceição, na Cidade Nova, a ideia é fazer a sensibilização das pessoas.

“A partir de agora começa o estudo do texto-base da campanha nas paróquias para que possamos construir uma sociedade mais igual, onde todos se reconheçam como irmãs e irmãos”, diz.

Durante a campanha serão realizadas cinco semanas de mobilização, que culminarão na Coleta Nacional da Solidariedade, em 24 de março, e em todas as celebrações do fim de semana do Domingo de Ramos.

A arrecadação será direcionada para ações da igreja para pessoas em situações de vulnerabilidade.