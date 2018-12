Campanha completa 25 anos levando alegria a crianças

Em dezembro de 1993, dois irmãos se vestiram de Papai Noel e decidiram sair para as ruas de Americana distribuindo bala para quem encontrassem pela frente. Com o tempo não eram só balas e nem apenas os irmãos. Mais gente aderiu à iniciativa, que cresceu e se transformou no projeto “Natal para Todos”. No ano passado, 160 pessoas se uniram no domingo anterior ao Natal para sair por regiões carentes de Americana e Santa Bárbara com um único propósito: distribuir 10 mil itens recebidos em doação para todos que estivessem na rua. Em 2018, a expectativa é repetir o número e manter a tradição viva.

Foto: Dener Chimeli - Divulgação

Segundo Camila Demarchi, de 28 anos, que lidera a iniciativa juntamente com o pai – irmão dos dois que iniciaram o projeto –, a campanha de arrecadação já começou.

São aceitos brinquedos novos e usados em bom estado, roupas, produtos de limpeza e higiene (incluindo fraldas descartáveis para bebê e geriátricas), alimentos e doces.

“Aceitamos de tudo um pouco porque não é uma campanha apenas para crianças. Entregamos para todos que encontramos na rua, então é importante que as doações sejam diversificadas”.

Camila destaca que existe uma rede solidária que faz o projeto acontecer. “Todos os anos temos muitas dificuldades em conseguir as doações, mas sempre esbarramos com pessoas que fazem a diferença e nos ajudam a seguir em frente”. O projeto tem uma conta poupança na qual os interessados podem depositar qualquer valor para ser usado na compra dos itens a serem doados.

Quem quiser pode fazer as doações diretamente para os voluntários, que durante o ano também organizam rifas para angariar fundos e garantir a compra dos itens. Neste ano, a campanha engloba ainda caixas de papelão colocadas em diferentes pontos da cidade.

A entrega será feita no domingo antes do Natal. Os voluntários se agrupam num ponto de encontro e de lá saem em carreata para cumprir com o objetivo. Um carro de som e o Papai Noel vão na frente atraindo as pessoas para as ruas. Os voluntários vão no chão, caminhando, entregando os itens nas mãos das pessoas que encontram pelo caminho.

“Tomamos o cuidado de não deixar ninguém sem presente. Todo mundo vai receber alguma coisa”.

E o presente também chega em forma de carinho e abraço. “No primeiro ano da campanha, meus tios foram entregar balas para um mendigo e ele disse que precisava apenas de um abraço. Desde então, demonstrar carinho e abraçar as pessoas também fazem parte da campanha”, diz Camila.

No ano passado, 30 veículos – entre eles utilitários e caminhões de apoio – participaram da carreata. Uma equipe de motoqueiros também vai junto para fechar os cruzamentos. No final do percurso, a parada acontece em dois asilos de Americana – Benaiah e São Vicente de Paula – onde são entregues itens de limpeza e higiene. Quem quiser participar da campanha não apenas doando, mas também saindo pela rua e distribuindo o presente, é só entrar em contato com os voluntários.

Fazendo a alegria por toda uma infância

Em 25 anos de campanha, os voluntários já presenciaram muita coisa pelo caminho. “A reação das pessoas é bem diferente. Vemos pessoas muito gratas ou bem revoltadas com a situação em que se encontram”, diz Camila Demarchi.

Em 2016, ela conta que foi surpreendida com um cartão entregue por uma pessoa. “Um cartão simples, escrito à mão, mas que significou muito para nós. Era de uma mãe contando que nós proporcionamos alegria para o filho dela desde que era pequeno e nos agradecendo por isso. Em 2016, ele já estava com 22 anos, ou seja, fizemos parte de toda a infância e adolescência dele e de muitos outros”. V.B.

Local onde estão as caixas:

Academia Body Fit (em frente a Igreja São Domingos); Cachaçaria Beba e Babe; FAM (Faculdade de Americana); Aline Pilates; Le Beauté Coiffeur; Umicore



Para quem quiser participar:

WhatsApp: 99251-9206

Facebook: Natal para Todos