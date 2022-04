Campanha arrecada recursos para unidade de câncer do HM

Iniciativa de cooperativa, com apoio da prefeitura, busca R$ 100 mil para ajudar na compra de equipamentos para a Unacon

Secretário de Saúde, Danilo Oliveira, e vice-prefeito Odir Demarchi estiveram em anúncio sobre o tema - Foto: Sicoob Unicentro BR / Divulgação

Uma campanha busca arrecadar R$ 100 mil para ajudar na construção da Unacon, a unidade de atendimento a pessoas com câncer que vai funcionar na área do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A iniciativa é da cooperativa Sicoob UniCentro Br, com apoio da prefeitura, e vai até 13 de maio.

Segundo a cooperativa, os valores arrecadados serão revertidos na compra de equipamentos médicos. Qualquer pessoa física, sendo cooperada ou não, pode participar doando qualquer valor por meio de autorização de débito em conta ou PIX (chave aleatória 4e48c3ee-d13b-4675-9e87-f46bea570e1a – QR Code).

“É gratificante podermos contar com essa iniciativa, que visa apoiar financeiramente a estruturação desse importante serviço de oncologia em Americana. O nosso sentimento é de gratidão a todos os envolvidos na idealização e execução dessa campanha”, destacou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Fernando Justo, conselheiro e coordenador do Sicoob UniCentro Br em Americana, afirma que a cooperativa não só tem como objetivo produzir recursos financeiros. “Temos uma preocupação com a comunidade, umas das chaves essenciais do cooperativismo. E essa campanha é mais um exemplo disso”, comentou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Superintendente do Hospital Municipal de Americana, Lilian Franco de Godoi dos Santos, também defendeu a iniciativa. “Essa campanha é importante para que consigamos agir de forma mais rápida e colaborar com eficiência no início dos tratamentos, além de ajudar e dar conforto aos nossos pacientes”.

Unacon

O centro regional para tratar pacientes com câncer foi anunciado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) em setembro do ano passado. A implantação da unidade foi viabilizada por meio de convênio com o governo estadual no valor de R$ 5,5 milhões ao ano. A verba foi intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

O local será referência para áreas de ginecologia, mastologia, urologia e gastrointestinal, com perspectiva para atendimento de moradores também de Santa Bárbara e Nova Odessa. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que sejam realizadas 350 quimioterapias por mês e 44 cirurgias oncológicas mensais.

A expectativa é de que as obras da unidade sejam entregues este mês. A empresa contratada para o serviço já fez a instalação de piso, forro, portas, janelas, da rede elétrica e a pintura.