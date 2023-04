Campanha arrecada cobertores e roupas pet para animais do CCZ de Americana

Voluntários da página do Instagram “Adoção CCZ” (@adocaoccz) realizam uma campanha para arrecadação de cobertores e roupas pet para os animais abrigados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), localizado na Praia Azul, em Americana.

Campanha será realizada no Padovani Pet Shop – Foto: Divulgação

Interessados em fazer a doação podem levar os itens para as feiras de adoção, realizadas aos sábados, das 9h ao meio-dia. Neste sábado (22), como de costume, a ação ocorre no estacionamento da Padovani Pet Shop – Rua Anhanguera, 220, no Centro.

A campanha acontece em meio a um período de queda nas temperaturas. No CCZ, por se tratar de um local aberto, o frio é ainda mais sentido pelos animais.