Campanha arrecada 2,1 mil materiais escolares para o Rio Grande do Sul

A campanha Colorindo Sorrisos, realizada pela Papelaria Tamoio, FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) e associação de papelarias Brasiles, arrecadou 2.138 materiais escolares para crianças afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As doações serão entregues aos estudantes da cidade de Canoas.

Materiais escolares arrecadados serão destinados para crianças de Canoas – Foto: Divulgação/FLAAM

Os itens mais arrecadados foram livros, com 544 doações, lápis de escrever, com 500, além de 188 cadernos. Também serão doadas canetas, caixas de giz de cera, mochilas, e demais itens que fazem parte do material escolar infantil. A campanha foi lançada no início de junho, com cinco pontos de arrecadação em Americana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Só temos a agradecer ao apoio de toda a comunidade, escolas e pessoas que doaram diversos materiais. Tudo agora seguirá para Canoas/RS, para a educadora, Tânia Márcia Tomaszewski, do projeto de leitura Caleidoscópio Literário. Ela conta com uma rede de suporte às vítimas da inundação, por meio do Grupo de Trabalho Esperançar”, disse a escritora Márcia Tomiyama, da FLAAM.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Foi gratificante ver as escolas e pessoas se envolvendo com essa campanha, que muito auxiliará as crianças do Rio Grande do Sul. Só temos a agradecer todas as colaborações e parcerias, fundamentais para o sucesso da campanha”, completou a diretora da Papelaria Tamoio, Débora Brenna.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.