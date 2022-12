Camisa amarela encalha, e azul tem venda tímida entre os ambulantes

Comerciantes de rua dizem que venderam mais no período eleitoral que durante a Copa

Segundo ambulantes, camisas que saem são, principalmente, do uniforme azul - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O período da Copa do Mundo ficou caracterizado pelo comércio aquecido de camisas, bandeiras e objetos de decoração relacionados à seleção brasileira. Mas não foi o que aconteceu nesta edição do evento. Até mesmo os ambulantes, que aproveitam a época para ganhar um dinheiro extra com a venda de réplicas das camisas oficiais, ficaram no prejuízo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A reportagem do LIBERAL conversou nesta sexta-feira com comerciantes de rua, em alguns dos principais pontos de Americana, e todos foram unânimes: as vendas estão fracas e pioraram após o período eleitoral. O uniforme amarelo está encalhado e o azul tem uma procura tímida.

“Quando alguém se interessa, geralmente quer a camisa azul, porque eles falam que a amarela está marcada pelo [Jair] Bolsonaro”, conta o ambulante Bruno Charles, de 45 anos.

“A impressão que dá é que o pessoal até acompanha, gosta da Copa do Mundo, mas já não tem o mesmo ânimo para comprar camisa, pintar as ruas”, completou.

Nem mesmo a campanha da seleção brasileira na competição – o time chegou às quartas de final, quando foi eliminado pela Croácia, nos pênaltis – fez com que as vendas melhorassem. Um ambulante da Avenida Santa Bárbara relatou que, desde o início da competição, vendeu apenas 40 camisas, que custam de R$ 40 a R$ 70, dependendo do modelo.

“Nós estamos com dez locais de venda na cidade desde julho, mais ou menos. Vendemos umas 20 mil camisas. Quando a Copa começou, a gente esperava mais, mas o movimento caiu bastante e a galera só procura a azul. E muito por causa do preço, porque a original custa quase R$ 400”, disse Guilherme Menezes, de 22 anos, que vendeu apenas duas réplicas na última quinta-feira, em um ponto na Avenida Cillos.

A expectativa dos ambulantes era de que as vendas melhorassem se o Brasil chegasse à final da Copa do Mundo. Porém, com a eliminação, o prejuízo está praticamente definido. “Dá vontade de pedir o período eleitoral de volta. Estava uma confusão, mas pelo menos a gente vendia”, brincou Bruno.