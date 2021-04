Camisa 12 realiza campanha para arrecadar alimentos em Americana

A sede de Americana da Camisa 12, torcida organizada do Corinthians, realiza uma campanha de arrecadação de alimentos para famílias em vulnerabilidade social da cidade.

De acordo com a organização, poderão ser doados itens de cesta básica, em qualquer quantidade ou marca.

Famílias interessadas poderão entrar em contato – Foto: Divulgação

Os interessados em doar poderão entrar em contato com algum associado da sede pelos telefones (19) 99472-9525 ou (19) 98957-3957. Como a sede permanece fechada, seguindo as medidas restritivas do Plano São Paulo, as arrecadações serão combinadas e os organizadores se disponibilizaram para retirar as doações.

As famílias que tiverem interesse em receber as doações também poderão entrar em contato com esses telefones para solicitar ajuda.

“A cidade está tendo muitas pessoas passando fome, por isso resolvemos iniciar a campanha novamente. Já realizamos uma no ano passado, logo no início da pandemia, e conseguimos arrecadar cerca de 150 kg de alimentos”, comenta um dos organizadores, Jefferson Correa.

A campanha teve início no dia 2 de abril e pretende seguir até o dia 16 deste mês. Caso haja necessidade, a organização poderá estendê-la.