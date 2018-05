Caminhoneiros mantêm protesto na SP-304

Apesar do acordo anunciado na noite de quinta-feira (24) pelo governo federal, grupos de caminhoneiros seguem parados e protestando por todo o País nesta sexta-feira (25). Em Americana, a manifestação ocorre no quilômetro 125 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Apesar da presença dos manifestantes, não há bloqueios na pista nem congestionamento.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Os motoristas se concentram no acostamento da via, com faixas e instrumentos sonoros. Sempre que um veículo de carga passa pela pista, ele é convidado a encostar e se juntar ao protesto.

Durante o período em que a reportagem esteve no local, uma caminhonete tentou “furar” esse protesto passando em alta velocidade e quase atropelou um dos manifestantes. Ninguém ficou ferido.

No trecho da Rodovia Anhanguera (SP-330) que corta a RPT (Região do Polo Têxtil) não houve manifestações nesta sexta-feira. Segundo a concessionária CCR AutoBan, que administra a via, há concentração a partir do quilômetro 148, em Limeira, nos dois sentidos. Os veículos de carga se concentram na faixa 2, enquanto o tráfego flui pela faixa 1, da esquerda.