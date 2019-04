Caminhão tomba na Avenida Nicolau João Abdalla

Um caminhão carregado de papel tombou na Avenida Nicolau João Abdalla, perto da entrada do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, por volta das 10h20 deste sábado (6). Ninguém ficou ferido.

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista disse que perdeu o controle, mas a corporação não tinha mais detalhes de como isso aconteceu. Parte da via ficou interditada enquanto o guincho era esperado.

No fim da tarde, o caminhão já havia sido retirado e a via, liberada, de acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana).