Caminhão tomba e congestiona Rodovia Anhanguera, em Americana

Condutor do caminhão perdeu o controle da direção após um dos pneus estourar - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Um caminhão carregado de hortifrúti tombou no início da tarde desta terça-feira (28), gerando congestionamento na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

O motorista teve ferimentos leves e passa bem. Duas faixas da pista no local foram interditadas.

O condutor do caminhão perdeu o controle da direção após um dos pneus estourar. Além do condutor, ninguém mais se envolveu ou ficou ferido no tombamento do veículo.

O acidente aconteceu por volta das 14h, na altura do quilômetro 122, na pista sentido norte (capital-interior).

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu a ocorrência, após o tombamento, o caminhão ocupou as três faixas da rodovia.

Equipe da PMR no local auxiliou a equipe de resgate da concessionária CCR AutoBAn, responsável pela Rodovia Anhanguera, a retirar o veículo da pista, liberando a faixa três por volta das 14h30.

De acordo com a CCR AutoBAn, foi registrado congestionamento de cerca de quatro quilômetros e seguem interditadas as faixas um e dois, que devem ser liberadas em breve, normalizando o trânsito no local.

De acordo com a CCR AutoBAn, foi registrado congestionamento de cerca de quatro quilômetros – Foto: Marcelo Rocha/O LIBERAL

De acordo com a PMR, por volta das 16h15, a pista foi liberada no trecho, momento em que há registro de cerca de cinco quilômetros de filas de congestionamento, aponta a corporação.

Obra

Entre a noite desta segunda-feira (27) e a manhã desta terça (28), a alça do trevo do quilômetro 128 da Anhanguera, em Americana, foi interditada em função de uma obra de recuperação de pavimento. O local já foi liberado.