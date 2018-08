Caminhão tenta fugir de pedágio e ‘trava’ via na Praia Azul

Foto: Divulgação

Um caminhão interditou o trânsito na Rua Guilherme Schimidt, no bairro Praia Azul, enquanto tentava desviar do pedágio localizado na Rodovia Anhanguera, no início da noite deste domingo (26). De acordo com moradores do local, o veículo caiu em um buraco e ficou atravessado na via, o que impediu que outros carros passassem pelo local.

“Essa rua é a principal rota para quem quer cortar o pedágio da Anhanguera e muito caminhão passa por aqui”, disse André Fautino, que vive no local. “Aqui tem muitas chácaras e o caminhão ficou atravessado, e quem queria chegar ou sair de casa não conseguia, ficou tudo parado”, ressaltou.

Até por volta das 19h, o 1º Batalhão da PM (Polícia Militar), que atende a área, ainda não havia sido informada sobre o acidente. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) não atende esse tipo de ocorrência. A Gama (Guarda Municipal de Americana) também não havia sido informada.