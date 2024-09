Caminhão sobe em barreira de concreto e derrama combustível após acidente na Anhanguera, em Americana

Um acidente entre dois caminhões provocou derramamento de combustível em uma das faixas da Rodovia Anhanguera (SP-330), no km 119, em Americana, no sentido interior, na tarde desta quarta-feira (18). Um dos veículos subiu na barreira de concreto do canteiro central.

Caminhão subiu em mureta na Rodovia Anhaguera – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Até as 17h, uma das faixas ainda permanecia interditada e havia lentidão no trânsito. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão bateu na traseira do outro veículo.

Devido ao impacto, o segundo caminhão subiu na defensa de concreto e começou a derramar combustível na pista. Um dos motoristas foi socorrido com dores no peito.

“O motorista que causou o acidente reclamou de dores no peito, porque ficou preso no cinto de segurança. Por isso, foi conduzido ao hospital [Dr. Waldemar Tebaldi]”, explica o tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana.

Segundo ele, devido ao fluxo de veículos da rodovia, o caminhão ainda não tinha sido retirado do local e não havia previsão para liberação de uma das faixas de rolamento.