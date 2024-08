Caminhão quebrado trava trânsito na Rodovia Anhanguera, em Americana

Caminhão apresentou pane mecânica e parou na via, causando um congestionamento de ao menos 5 km

Um caminhão quebrado na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, na região do Antônio Zanaga, está causando ao menos 5 km de congestionamento aos motoristas que seguem sentido Limeira, na manhã desta sexta-feira (16).

Pelas imagens recebidas pelo LIBERAL, é possível ver uma fila de veículos que se forma por conta do caminhão parado na via.

De acordo com a CCR AutoBAn, empresa concessionária que administra a rodovia, o caminhão apresentou pane mecânica e parou na via.

Uma equipe da concessionária esteve no local para realizar a retirada do veículo, que causou lentidão nas faixas 2 e 3, com congestionamento entre os quilômetros 124 e 129, sentido Limeira.