Caminhão que danificou totem com nome de avenida no Zanaga era furtado

Um caminhão que danificou um totem com o nome da Avenida Cecília Meirelles, no Antônio Zanaga, em Americana, na madrugada desta terça-feira (28), era furtado. O veículo foi abandonado na via após a colisão e derrubamento de parte da carga. O condutor fugiu antes da chegada da PM.

A informação do furto foi confirmada ao LIBERAL pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) nesta quarta-feira (29).

Caminhão derrubou totem com nome de avenida no Zanaga – Foto: Vilson Santana / Divulgação

Segundo o registro policial, por volta de 2h40 de terça, a PM foi chamada para comparecer no Antônio Zanaga, na Avenida Cecília Meirelles, no cruzamento com a Rua Graciliano Ramos, pois no local havia um caminhão abandonado e parte da sua carga estava no chão: três placas de concreto, pesando 25 quilos cada. Além disso, o veículo havia batido em um totem com o nome da via.

Quando os policiais chegaram ao endereço, o motorista já tinha fugido do local do acidente e o caminhão estava abandonado.

De acordo com a SSP, o caminhão havia sido furtado momentos antes do acidente, em Americana. O proprietário do veículo foi localizado nesta quinta-feira (29) e iria até a delegacia do município para o registro dos fatos e retirada do veículo do pátio municipal.